Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 21 листопада.

Про це повідомив народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко у Telegram.

"Верховна Рада продовжила воєнний стан на 90 днів", – зазначив він.

Також Рада підтримала законопроєкт №7665 затвердження указу президента про "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" на той самий строк.

Зазначимо, що це вже четверте продовження дії воєнного стану за цей рік. Востаннє його продовжували на 90 діб – до 23 серпня.

Як повідомлялося, 12 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти закону про продовження дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації в Україні.