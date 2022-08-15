Рада спростила вилучення майна для потреб оборонно-промислового комплексу

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7605 у другому читанні проголосували 278 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт має вдосконалити процедуру примусового відчуження та вилучення майна в умовах воєнного стану, пришвидшити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі, а також налагодити власний механізм забезпечення Збройних Сил необхідним озброєнням та амуніцією.

З цією метою пропонується надати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) право приймати рішення про примусове відчуження або вилучення рухомого майна, що використовується чи може використовуватися для забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування у зв'язку з перебуванням такого майна на території адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої існує загроза її тимчасової окупації та межі якої розташовані на відстані не більше 30 кілометрів від району ведення воєнних (бойових) дій або від тимчасово окупованої території.

Водночас пропонується надати Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повноваження для управління таким майном.

Железняк уточнив, що під час голосування депутати врахували поправку до законопроєкту, яка передбачає призупинення корпоратизації лісгоспів до кінця воєнного стану.

Крім того, до другого читання із законопроєкту прибрали норми, які передбачали виплату компенсації за відчужене майно за рахунок коштів державного бюджету.

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Як повідомлялося, раніше Верховна Рада прийняла постанову про примусове відчуження майна ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" через ризики його захоплення ворогом. При цьому устаткування ПрАТ "НКМЗ" може бути задіяно в кооперації підприємств оборонно-промислового комплексу під час виробництва великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння, зокрема для найскорішого закриття нагальної потреби в артилерійських стволах 122 мм.

Після початку повномасштабного російського вторгнення НКМЗ заявляв, що з 28 лютого законсервує усі виробничі потужності, крім металургійних, консервація яких відбудеться після завершення безперервних металургійних циклів.

За даними НКЦПФР на четвертий квартал 2021 року, власниками пакетів акцій НКМЗ у розмірі 33,5859% та 33,6298% є відповідно Галина Савенко та Олена Яковлєва, ще 8,909% належать Скударю (до початку 2014 року він володів 77% акцій АТ).