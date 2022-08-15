Німеччина запровадить додатковий збір на газ для громадян

Із жовтня Німеччина введе додатковий збір за газ у розмірі 2,4 цента за кіловат-годину, щоб допомогти імпортерам, які постраждали від додаткових витрат через скорочення поставок російського газу.

Про це оголосило спільне підприємство операторів газотранспортної системи Trading Hub Europe, передає "Європейська правда".

Для сім'ї із чотирьох осіб збір у розмірі 2,4 цента за кіловат-годину означатиме додаткові витрати у розмірі близько 480 євро на рік, зауважують німецькі ЗМІ.

Цей крок покликаний допомогти Uniper та іншим імпортерам впоратися з різким зростанням цін через скорочення постачання з Росії.

Кабінет міністрів Німеччини 4 серпня погодився запровадити збір із жовтня 2022 року до квітня 2024 року.

Він спрямований на те, щоб розділити 90% додаткових витрат імпортерів на поповнення дефіциту газу з Росії між домашніми господарствами і промисловими споживачами.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС оголосила про ухвалення державами Євросоюзу постанови про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.