Рада закликала внести Росію до "чорного списку" FATF

Верховна Рада звернулася до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) із закликом виключити Росію з числа членів FATF та внести її до переліку країн з високими ризиком.

Відповідний проєкт постанови №7622 народні депутати підтримали на пленарному засіданні у понеділок, 15 серпня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у Telegram.

Згідно з текстом постанови, Верховна Рада закликає FATF призупинити членство Росії, а у разі подальшого продовження агресивної війни, – виключити її з організації та позбаити її статусу спостерігача у регіональних органах по типу FATF (FSRBs), а також включити РФ до "чорного списку" ("Списку юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дії").

Автори звернення вказують, що з-поміж усіх міжнародних FATF має найбільше дієвих важелів впливу для того, щоб перекрити РФ доступ до фінансових ресурсів. Однак під час червневої пленарної сесії групі не вдалося виключити РФ зі своїх членів та внести її до "чорного списку".

"Незважаючи на спробу FATF представити своє рішення, прийняте за наслідками червневої сесії, як постанову, що серйозно обмежує роль і вплив російської федерації у FATF, повноваження, які РФ вдалося зберегти в організації, доводять, що реальний вплив цього рішення набагато слабший, ніж це зазначено у формулюванні офіційного повідомлення FATF", – зауважується у пояснювальній записці до проєкту постанови.

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Як повідомлялося, раніше FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) вирішила обмежити роль і вплив Російської Федерації у цій міжнародній організації, однак не розглянула заклик Мінфіну України внести РФ до "чорного списку" через грубе порушення Росією загальних принципів організації та її вплив на безпекову ситуацію в Україні та світі.