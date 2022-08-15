НПЗ Коломойського скасував вимоги податківців на 3,5 мільярда через суд

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків і залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва та постанову Шостого апеляційного адмінсуду, якими було задоволено позов "Укртатнафти" (володіє Кременчуцьким НПЗ; 56% акцій належать Ігорю Коломойському та партнерам, а також Олександру Ярославському, 43,05% - "Нафтогазу") до податківців та скасовано кілька податкових повідомлень-рішень.

Про це повідомляє Finbalance.

Зокрема йдеться про такі рішення:

№00003920703, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з ПДВ у розмірі 2,19 млрд грн (у тому числі за податковим зобов`язанням – 1,75 млрд грн, штрафні санкції – 438,5 млн грн);

№0003960703, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 1,3 млрд грн;

№00003970703, яким позивачу зменшено суму від'ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 491,2 млн грн.

Із судових матеріалів випливає, що претензії податківців до "Укртатнафти" стосуються операцій компанії з придбання нафти у пов'язаних з Ігорем Коломойським та партнерами компаній "Котлас", "Галнафта", "ТД "Прикарпаттянафтотрейд", "Гарант-УТН", "Техтрейд Груп" , які у 2015 році купували нафту в "Укрнафти" без оплати. Заборгованість зазначених компаній становила 7,5 млрд грн та була реструктуризована "Укрнафтою" у грудні 2019 року на термін 3-6 років.

У листопаді 2021 року "Укрнафта" констатувала, що загальна сума відповідної погашеної заборгованості із відсотками склала 2,66 млрд грн.

Нагадаємо, ще наприкінці 2015 року НАБУ почало розслідувати виведення з "Укрнафти" 7,6 млрд грн шляхом безоплатної передачі нафти на аукціонах. Крім того, у той же період "Укрнафта" виплатила 6,6 млрд грн передоплати за майбутні постачання нафтопродуктів низки компаній, які, за даними ЗМІ, також пов'язані з групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Ці угоди зрештою призвели до виникнення податкового боргу "Укрнафти" перед держбюджетом, який до 2020 року з урахуванням відсотків і пені досяг 30 млрд грн, але в результаті був погашений шляхом схваленої президентом Зеленським схеми за участю держбюджету. При цьому олігарх, як акціонер компанії, не брав участі у врегулюванні проблем "Укрнафти".

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" – близько 42% акцій.