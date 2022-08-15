Комісія не змогла обрати нового керівника АРМА (оновлено)

Комісія з відбору голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) не змогла визначити переможця конкурсу та рекомендуватиме уряду провести повторний відбір.

Про це повідомив голова Комісії Іван Ліщина на онлайн-засіданні у понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

"Жоден з кандидатів не набрав необхідного за законом шести голосів членів Комісії", – сказав він.

Ліщина додав, що Комісія направить уряду протокол голосування, однак не рекомендуватиме провести повторний конкурс.

"Ми, зрозуміло, не можемо впливати на роботу Кабінету міністрів, тому він може діяти надалі на свій розсуд щодо подальшої долі конкурсу, відповідно до закону", – зазначив член Комісії Михайло Іваненко.

У цьому конкурсі взяли участь семеро претендентів, троє з них зняли свої кандидатури.

Напередодні голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС поставиться із розумінням до того, якщо на посаду керівника АРМА буде проведений новий конкурс.

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Як повідомлялося, 13 липня детективи НАБУ повідомили колишньому голові АРМА Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн, однак суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі лише 3,1 млн грн.

З даними слідства, посадовці АРМА у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю майна, переданого в управління Агентству.

Правоохоронці здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. Зокрема йдеться про продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбаних свого часу для будівництва торговельних центрів мережі "Ашан", які біло реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до АРМА передається арештоване майно РФ та російських громадян в Україні, що збільшує обсяг активів під управлінням Нацагентства в рази.