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Новини
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Ціни на нафту впали до мінімуму за останні пів року

нафта

Ціни на нафту оновили мінімуми за останні пів року у понеділок на тлі новин про зниження попиту в Китаї і повернення іранських енергоресурсів на світовий ринок.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures увечері понеділка опускалась до $94,31 за барель, що на $3,84 (3,91%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас ф'ючерси на нафту WTI на вересень у ході торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на цей час подешевшали на $3,79 (4,12%) – до $88,3 за барель.

Офіційні дані, опубліковані 15 серпня, показали, що попит на нафту в КНР у липні був майже на 10% нижчим, ніж роком раніше, у зв'язку з жорсткими карантинними обмеженнями, запровадженими для стримування поширення COVID-19. При цьому звіти про динаміку роздрібного продажу та промислового виробництва в Китаї за минулий місяць, також оприлюднені в понеділок, виявилися гіршими за прогнози експертів.

"Зараз ми бачимо, в якому стані знаходиться китайська економіка, і він набагато менш райдужний за сподівання багатьох. Попит на нафту в країні буде нижчим, ніж очікувалося", – зазначає аналітик Sucden Financial Джорджі Вілкіс.

Читайте також: Центробанк Росії спрогнозував падіння цін на російську нафту

Заяви представників Ірану тим часом підвищили оптимізм інвесторів щодо можливості відновлення ядерної угоди, яка відкриє шлях повернення іранської нафти на світовий ринок.

Міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіан заявив у ході брифінгу у понеділок, що Іран до вівторка доведе до Євросоюзу свою позицію щодо пропозицій Брюсселя щодо відновлення ядерної угоди. Представник іранського МЗС зазначив, що підстави для підписання угоди можуть з'явитися "найближчим часом", повідомляє Bloomberg.

Очікування зростання пропозиції іранської нафти вже закладені на ринку, зазначає голова відділу стратегії Saxo Bank на товарно-сировинних ринках Оле Хансен.

"Однак повідомлення про появу іранської нафти на світовому ринку стануть додатковим аргументом для фондів, які продають нафту для хеджування ризику уповільнення економічного зростання", – каже експерт.

Автор: 

нафта (4857) росія (14455) ціни (3546) Brent (1504)


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Топ коментарі
+3
Китаю некуда будет девать 30% продукции, а если подключиться ЕС - то все 50%, но погубят себя США? Если перестанут покупать кетайское гавно?
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16.08.2022 11:17 Відповісти
+1
Якщо зараз кацапська нафта продаєтся зі скидкою 30 баксів, то цікаво скільки кацапська нафта буде коштувати коли ціни на нафту впадуть до 30-40 баксів ?
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15.08.2022 21:51 Відповісти
+1
бред, курвам на смех..)
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16.08.2022 10:34 Відповісти
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Ето тема как США может обрушить цены на нефть введением санкций против Китая
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15.08.2022 21:30 Відповісти
Якщо зараз кацапська нафта продаєтся зі скидкою 30 баксів, то цікаво скільки кацапська нафта буде коштувати коли ціни на нафту впадуть до 30-40 баксів ?
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15.08.2022 21:51 Відповісти
Чого цiкавишся? Купувати намилився?))) Заспокойся, нафту Китай купує в Ірані, у Раші-газ з дисконтом 10%, але зі збільшенням обсягу в 5 разів. Нафту Раша продає Індії, теж з дисконтом 10% і обсяг збільшений в 50(!) раз. Про ціну. За добу Нафта зросла на 1,5$, до зими. ще виросте. Сильно падати вже точно не буде.
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16.08.2022 10:42 Відповісти
Раша потеряла весь трубопроводный экспорт в ЕС, а это 80%, и увеличила экспорт в Индию в 50 раз? Типа продавала туда 1 тонну, а щас продает 50 тонн?

Индия уже кстати приплыла с покупкой рашистской нефти под санкции И скоро будет пить бензин из нее - продать его никому не получится.
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16.08.2022 11:19 Відповісти
От поки тобi писав, нафта ще на 0,3% подорощала.
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16.08.2022 10:44 Відповісти
Введенням санкцій проти Китаю, США ********* насамперед себе. Там вже інфляція 9,1%, бензин виріс з часів Трампа в 3 рази.
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16.08.2022 10:19 Відповісти
бред, курвам на смех..)
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16.08.2022 10:34 Відповісти
Китаю некуда будет девать 30% продукции, а если подключиться ЕС - то все 50%, но погубят себя США? Если перестанут покупать кетайское гавно?
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16.08.2022 11:17 Відповісти
Коли чую що "Введенням санкцій проти Китаю (Росії, Ірану), США ********* насамперед себе" -
щось це мені нагадує.

Щось таке постійно на Роспропаганді вкидують.

І ось робіть висновок - хто цю тему просовує.
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16.08.2022 11:44 Відповісти
500 тис. проданих електромобілів в китаї за минулий місяць!! і падіння цін на нафту процес переходу уже не зупинить.
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16.08.2022 12:17 Відповісти

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