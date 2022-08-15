Ціни на нафту впали до мінімуму за останні пів року

Ціни на нафту оновили мінімуми за останні пів року у понеділок на тлі новин про зниження попиту в Китаї і повернення іранських енергоресурсів на світовий ринок.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures увечері понеділка опускалась до $94,31 за барель, що на $3,84 (3,91%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас ф'ючерси на нафту WTI на вересень у ході торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на цей час подешевшали на $3,79 (4,12%) – до $88,3 за барель.

Офіційні дані, опубліковані 15 серпня, показали, що попит на нафту в КНР у липні був майже на 10% нижчим, ніж роком раніше, у зв'язку з жорсткими карантинними обмеженнями, запровадженими для стримування поширення COVID-19. При цьому звіти про динаміку роздрібного продажу та промислового виробництва в Китаї за минулий місяць, також оприлюднені в понеділок, виявилися гіршими за прогнози експертів.

"Зараз ми бачимо, в якому стані знаходиться китайська економіка, і він набагато менш райдужний за сподівання багатьох. Попит на нафту в країні буде нижчим, ніж очікувалося", – зазначає аналітик Sucden Financial Джорджі Вілкіс.

Читайте також: Центробанк Росії спрогнозував падіння цін на російську нафту

Заяви представників Ірану тим часом підвищили оптимізм інвесторів щодо можливості відновлення ядерної угоди, яка відкриє шлях повернення іранської нафти на світовий ринок.

Міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіан заявив у ході брифінгу у понеділок, що Іран до вівторка доведе до Євросоюзу свою позицію щодо пропозицій Брюсселя щодо відновлення ядерної угоди. Представник іранського МЗС зазначив, що підстави для підписання угоди можуть з'явитися "найближчим часом", повідомляє Bloomberg.

Очікування зростання пропозиції іранської нафти вже закладені на ринку, зазначає голова відділу стратегії Saxo Bank на товарно-сировинних ринках Оле Хансен.

"Однак повідомлення про появу іранської нафти на світовому ринку стануть додатковим аргументом для фондів, які продають нафту для хеджування ризику уповільнення економічного зростання", – каже експерт.