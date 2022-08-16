Перше судно із зерном для Африки вийшло із порту "Південний"

Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт "Південний".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії. На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Мінінфраструктури та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.

У відомстві також нагадали, що у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 17 суден вирушили із українських портів. На їх борту понад 475 тис. тонн агропродукції.

Нагадаємо, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".