Цьогоріч не запуститься третина цукрових заводів, – "Укрцукор"

Цьогоріч в Україні ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 цукрові заводи.

Про це заявив заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин, передає "Укрцукор".

За його словами, галузь наразі має дві проблеми – війна і ціна на енергоносії.

"В Європі газ коштує вже більше $2 тис. Якби Гнідавський цукровий завод працював тільки на газу, то щодоби ми повинні віддати мінімум 400 тонн цукру тільки на газ, при тому, що завод буде виробляти 600-700 тонн за добу, а ще потрібно розрахуватись з господарствами-бурякоздавачами, платити заробітну плату людям, обслуговувати підприємство", – каже Нікішин.

Він наголосив, що ціна на комерційний газ, який пропонують підприємствам, є зависокою.

"Адже кожен кілограм виробленого на цьому газі цукру приносить лише збитки. Це і стало причиною того, що цьогоріч ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 цукрові заводи по всій Україні", – зазначив Нікішин.

У поточному 2021/2022 маркетинговому році Україна збільшила виробництво цукру на 30%.