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Новини
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Цьогоріч не запуститься третина цукрових заводів, – "Укрцукор"

сахар,цукор

Цьогоріч в Україні ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 цукрові заводи.

Про це заявив заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин, передає "Укрцукор".

За його словами, галузь наразі має дві проблеми – війна і ціна на енергоносії.

"В Європі газ коштує вже більше $2 тис. Якби Гнідавський цукровий завод працював тільки на газу, то щодоби ми повинні віддати мінімум 400 тонн цукру тільки на газ, при тому, що завод буде виробляти 600-700 тонн за добу, а ще потрібно розрахуватись з господарствами-бурякоздавачами, платити заробітну плату людям, обслуговувати підприємство", – каже Нікішин.

Він наголосив, що ціна на комерційний газ, який пропонують підприємствам, є зависокою.

"Адже кожен кілограм виробленого на цьому газі цукру приносить лише збитки. Це і стало причиною того, що цьогоріч ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 цукрові заводи по всій Україні", – зазначив Нікішин.

У поточному 2021/2022 маркетинговому році Україна збільшила виробництво цукру на 30%.

Автор: 

цукор (272) Укрцукор (62)


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потому что клоуны не экономисты или просто коррупционеры которым выгодно дурачить совок двумя ценами, мол за них ктото платит)) куда не глянь везде две цены и льготы - газ, электричество, транспорт, дажне ипотека есть избранным по 5% когда дригие кредитируются под 25%, как результат беднейшая страна в европе еще до войны.
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16.08.2022 19:45 Відповісти
У нас на заході України за часів Кучми знищено багато цукрових заводів... Чому Кучма не в тюрмі ?!
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16.08.2022 21:02 Відповісти

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