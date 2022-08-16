"Газпром" визнав падіння видобутку газу через обмеження експорту до ЄС

З 1 січня по 15 серпня 2022 року "Газпром" видобував 274,8 млрд кубометрів газу, що на 13,2% або на 41,7 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба російської компанії.

"Газпром" уточнює, що експорт газу до країн далекого зарубіжжя за цей період впав на 36,2% або на 44,6 млрд куб. м – до 78,5 млрд куб. м.

Попит на газ компанії із газотранспортної системи на внутрішньому ринку Росії за цей період зменшився на 2,3% (на 3,6 млрд куб. м).

Водночас російський монополіст вказує на зростання експорту газу до Китаю, однак обсяги постачання палива за контрактом з китайською CNPC традиційно не розкриває.

Як повідомлялося, за підсумками січня-липня 2022 року російський "Газпром" звітував про падіння видобутку на 12%, станом на 15 липня падіння видобутку становило 10,4%, на 15 червня – 6,4%.

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Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Під час візиту до Ірану в липні російський президент Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії. Путін також пригрозив, що "Газпром" додатково зменшить транспортування газу до Європи газопроводом "Північний потік", якщо Німеччина та Канада не вирішать питання, на яких наполягає Росія.

Вже після цього російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.