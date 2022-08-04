БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Газпром" спалює призначений для "Північного потоку" газ, – ЗМІ

газпром

Російський "Газпром" з травня 2022 року спалює газ у районі компресорної станції "Портова" на газогоні "Північний потік" та однойменного LNG-терміналу.

За даними фінського видання Yle, великий смолоскип вогню на території, де розташовані зазначені об'єкти, палає вже кілька тижнів, його можна побачити навіть у Фінляндії, передає Інтерфакс-Україна.

На супутникових знімках системи моніторингу пожеж NASA пожежі на LNG-терміналі почали фіксувати з 22 травня, коли "Газпром" знизив транзит до Європи через газотранспортну систему України, переставши використовувати в повному обсязі оплачені та заброньовані потужності.

Крім того, пожежі, що свідчать про спалювання газу, на КС "Портова" почали з'являтися з 17 червня, коли протягом декількох днів добове прокачування газу через "Північний потік" було зменшено зі 167 млн ​​куб. м до 67 млн куб. м.

Як повідомлялося, російський "Газпром" цілеспрямовано зменшує постачання газу до Європи. Однією з офіційних причин обмеження перекачування газу "Північним потоком" в російські компанії називали проблеми з поверненням турбіни саме для компресорної станції "Портова".

Зокрема, напередодні "Газпром" офіційно відмовився забирати вже відремонтовану турбіну для цієї компресорної станції з Німеччини.

Читайте також: "Газпром" зменшив постачання газу "Північним потоком" до Німеччини ще у 2 рази

Раніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

газ (8072) газопровід (1185) Газпром (2573) Північний потік (1087)
Топ коментарі
+9
парниковий ефект ?
ні, не чули......

показуйте оце європейським гретам тумберг може нарешті зрозуміють що кацапи це не люди, а мікроорганізми які псують планету Земля
04.08.2022 14:55 Відповісти
+6
Нехай росіяни побачать, куди дівається їх державне благо. Просто спалюється, а могло б рятувати життя людей і покращувати їх рівень життя.
04.08.2022 14:25 Відповісти
+5
Грета Тумберг засланый казачек такой же как и Штанмайер. Ее выпускают тогда когда это кому то нужно. А нужно это в основном тем кто продает Газ, нефть и автомобили.
04.08.2022 16:13 Відповісти
їи начхати, для них покращення життя прямо пов"язано з погіршенням життя іншіх. Вони щасливі будуть, тільки коли інші будуть нещасні.
04.08.2022 22:13 Відповісти
А вони нічого не втратили. Внаслідок цього, ціна на газ зросла у 10 разів, доходи не впали
06.08.2022 08:55 Відповісти
То не зоря в небі запалала

То в пітуна сраку розірвало
04.08.2022 14:35 Відповісти
60% раzzейаных живут без газа, зато Газпрем отапливает воздух
04.08.2022 14:47 Відповісти
парниковий ефект ?
ні, не чули......

показуйте оце європейським гретам тумберг може нарешті зрозуміють що кацапи це не люди, а мікроорганізми які псують планету Земля
04.08.2022 14:55 Відповісти
Грета Тумберг засланый казачек такой же как и Штанмайер. Ее выпускают тогда когда это кому то нужно. А нужно это в основном тем кто продает Газ, нефть и автомобили.
04.08.2022 16:13 Відповісти
Зелені нічого не вирішують. Ба, більше, про таких як вони кажуть полєзниє ідіоти. Яскравий приклад Німеччина, яка під тиском цих телепнів позакривала АЕС, а тепер чухається.
04.08.2022 19:46 Відповісти
взагалі то метан в атмосфері це потужний парниковий газ, тому краще його спалювати. І так, згоден, кацапи то вонючі сатанинські потвори.
04.08.2022 20:33 Відповісти
цей газ всеодно був би спалений, тільки в Європі, то що парникового ефекту би не було?
05.08.2022 07:36 Відповісти
рашка почала "стравливаться" (сдуватися)
04.08.2022 15:04 Відповісти
Оштрафувати за наближення глобального потепління.
04.08.2022 15:16 Відповісти
кацапів вже Господь Бог наказав на вавки в голові
04.08.2022 15:26 Відповісти
Пока что только нас кацапами Б-г наказал.
04.08.2022 18:47 Відповісти
Кисень випалюють сцукі.
04.08.2022 16:10 Відповісти
щоб піндосам та єврогеям не було чим дихати,
а бєндєровці вимруть від задухи...
04.08.2022 16:13 Відповісти
Ось так кажуть про таких гнид: сам всеруся, але не покорюся.
04.08.2022 16:35 Відповісти
Хай спалюють, гниди. Може європейці трохи роздупляться, та почнуть активніше шукати заміну російському газу.
04.08.2022 17:10 Відповісти
А ми дивуємося потеплінню і зміні клімату...
04.08.2022 17:16 Відповісти
А Європа нехай пердельним газом користується.
04.08.2022 18:08 Відповісти
ну и хорошо. денег за этот газ они не получат
04.08.2022 18:48 Відповісти
Нехай і надалі в очко заглядають.
04.08.2022 19:19 Відповісти
можна подумати вони той газ своїми руками виробляли.
захопили 1/6 землі, падлюки, а тепер спалюють та паплюжать.
пора відібрати все це в них.
04.08.2022 19:59 Відповісти
То пердакі орків палають за вступ у НАТО
04.08.2022 20:36 Відповісти
а що, екологічний русскій газ, а?
04.08.2022 22:15 Відповісти
Норвегія качає по максимуму
Найважливішим постачальником трубопровідного газу в ЄС після "Газпрому" є норвезька державна компанія *******. У 2022 році вона максимально завантажила свої потужності і навіть скоротила час проведення робіт з технічного обслуговування.
04.08.2022 23:42 Відповісти
отлично! нужно трубу еще, через Украину остановить для русского газа!
05.08.2022 07:41 Відповісти
Гріються кізяками, а газ спалюють
05.08.2022 08:51 Відповісти
Надо в суд подать за экологию! Пусть платят!
17.08.2022 00:28 Відповісти

