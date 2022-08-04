"Газпром" спалює призначений для "Північного потоку" газ, – ЗМІ

Російський "Газпром" з травня 2022 року спалює газ у районі компресорної станції "Портова" на газогоні "Північний потік" та однойменного LNG-терміналу.

За даними фінського видання Yle, великий смолоскип вогню на території, де розташовані зазначені об'єкти, палає вже кілька тижнів, його можна побачити навіть у Фінляндії, передає Інтерфакс-Україна.

На супутникових знімках системи моніторингу пожеж NASA пожежі на LNG-терміналі почали фіксувати з 22 травня, коли "Газпром" знизив транзит до Європи через газотранспортну систему України, переставши використовувати в повному обсязі оплачені та заброньовані потужності.

Крім того, пожежі, що свідчать про спалювання газу, на КС "Портова" почали з'являтися з 17 червня, коли протягом декількох днів добове прокачування газу через "Північний потік" було зменшено зі 167 млн ​​куб. м до 67 млн куб. м.

Як повідомлялося, російський "Газпром" цілеспрямовано зменшує постачання газу до Європи. Однією з офіційних причин обмеження перекачування газу "Північним потоком" в російські компанії називали проблеми з поверненням турбіни саме для компресорної станції "Портова".

Зокрема, напередодні "Газпром" офіційно відмовився забирати вже відремонтовану турбіну для цієї компресорної станції з Німеччини.

Раніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.