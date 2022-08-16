Частка державних банків на ринку знову перевищила 50%, – НБУ

Частка державних банків у загальних активах банківської системи у першому півріччі 2022 року зросла з 49,8% до 53,4%, у тому числі у другому кварталі на 1,7 відсоткового пункта (в.п.).

Про це свідчить огляд банківського сектору, підготований Національним банком України (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За підрахунками регулятора, із чотирьох держбанків основний внесок вносить "Приватбанк", який збільшив свою частку на ринку у першому півріччі з 24,7% до 27%, у тому числі у другому кварталі – на 1,2 в.п.

Загалом нарощування частки державних банків під час воєнного стану відбувається переважно за рахунок зниження частки іноземних груп, яка за півроку скоротилася з 30,1% до 27,2%, а також приватних банків – з 20,2% до 19,4%. Водночас у другому кварталі приватні банки швидше скорочували свою частку – на 1,2 в.п., тоді як іноземні – на 0,5 в.п.

Така ж картина спостерігається щодо чистих активів: частка держбанків за півріччя зросла з 46,7% до 50%, у тому числі "Приватбанку" – з 19,8% до 22,1%. На другий квартал припало зростання відповідно на 2,2 в.п. та 1,6 в.п.

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Ще більша частка держбанків у залученні депозитів: якщо у 2019-2021 роках вона скоротилася з 63,5% до 55,5%, то за шість місяців цього року вона зросла до 59,3%, у тому числі "Приватбанку" – з 31,2 % до 35,4%. На другий квартал припало зростання відповідно на 3,4 в.п. та 2,6 в.п.

Водночас за останні півроку частка депозитів в іноземних банках знизилася з 25% до 22,9%, у приватних банках – з 19,5% до 17,8%, зокрема у другому кварталі відповідно на 1,6 в.п. та 1,8 в.п.

Загалом НБУ наголошує на зростання концентрації ринку: частка активів десятки найбільших банків у загальному обсязі активів з початку війни збільшилася з 73,8% до 77,6%

НБУ уточнює, що до групи іноземних банків на середину року входило 16 банків, тоді як до групи приватних – 48.

Як повідомлялося, після банківської кризи 2014-2016 років, націоналізації "Приватбанку" та докапіталізації держбанків при одночасному виведенні з ринку багатьох приватних банків частка держбанків на ринку сильно зросла, проте в наступні роки почала знижуватися. Зокрема, у 2020-2021 роках вона скоротилася з 60,4% до 49,8%, у тому числі "Приватбанку" – з 27,9% до 24,7%.