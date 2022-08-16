Кількість письмових скарг до Нацбанку зменшилась на 44%

У другому кварталі 2022 року суттєво зменшилася кількість звернень до Національного банку порівняно з першим кварталом: отримано на 44% менше письмових звернень та на 16% усних.

Це можна пояснити тимчасовим призупиненням діяльності низки фінансових установ через війну в Україні, зазначається в повідомленні НБУ.

Введення воєнного стану вплинуло на структуру звернень до Національного банку. Кредитні канікули під час воєнного стану – найпоширеніше питання від споживачів фінансових послуг (НБУ отримав 614 письмових звернень від клієнтів банків та 584 – від клієнтів небанківських фінансових установ щодо цього питання).

Актуальною проблемою залишається питання врегулювання простроченої заборгованості, що становить 18% від усіх письмових звернень за другий квартал. Також отримано письмові звернення з питань невиплати страхового відшкодування (11%), блокування та арештів рахунків (11%), проблем із переказами (6%).

Серед письмових звернень 19% (909 звернень із 4 886) мали ознаки порушення прав споживачів фінансових послуг. Найчастіші порушення зафіксовано в роботі страхових компаній (52%) та колекторських компаній (44%).

Серед проблемних питань у роботі банків і небанківських фінансових установ залишаються шахрайські дії з використанням електронних платіжних засобів та їх реквізитів. Найбільшими проблемними питаннями щодо роботи страхових компаній є невиплата страхового відшкодування та незгода з розміром страхового відшкодування.

Загалом Національний банк у другому кварталі отримав та опрацював майже 17 тис. звернень споживачів фінансових послуг. Із них 4 987 – письмові звернення та 11 999 – дзвінки до контакт-центру.