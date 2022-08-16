Кабмін виділив 103 мільйони на гранти для малого бізнесу

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 103,35 млн грн із резервного фонду держбюджету на нову бюджетну програму "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 16 серпня.

"Виділено Міністерству економіки з резервного фонду державного бюджету 103,35 млн грн за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", із яких 74,32 млн грн виділено на надання мікрогрантів для створення або розвитку власного бізнесу; а 29,03 млн грн – на надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 21 червня затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.

Станом на початок серпня через портал "Дія" вже зареєстровано більше 7,2 тис. заявок на отримання мікрогрантів для започаткування чи розвитку ща програмою "єРобота".

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні стартувала програма "єРобота".

Перша програма в межах "єРобота" – це гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Друга – гранти до 8 млн грн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також в межах проєкту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.