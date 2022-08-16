Рада удосконалить працевлаштування осіб із інвалідністю

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає зміну підходу до розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування осіб із інвалідністю.

Відповідний законопроєкт №7433 у першому читанні підтримав 251 народний депутат, передає Укрінформ.

Законопроєктом про внесення змін до закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та деяких інших законів України, щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю, як зазначається в пояснювальній записці, пропонується внести зміни до частини першої статті 17 названого закону, зокрема, в частині що стосується передачі інформації з Державного реєстру на запити Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Крім цього пропонується внести зміни до частини другої статті 20 названого закону, передбачивши, що для обліку трудової діяльності працівника в електронній формі відомості про переміщення з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, призупинення/відновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складання присяги, стажування, навчання тощо у разі їх відсутності в реєстрі застрахованих осіб подаються страхувальником через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, страхувальником або представником страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження.

У разі смерті страхувальника-фізичної особи, яка використовує найману працю, або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою відомості про припинення трудового договору до реєстру застрахованих осіб подає Державна служба зайнятості.

Також передбачається обмін інформацією з Державного реєстру з Фондом соціального захисту осіб із інвалідністю про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями тощо та використання таких даних для обрахунку квоти на працевлаштування людей з інвалідністю, розрахунку адміністративно-господарських санкцій та захисту інших соціально-трудових прав.

Водночас законопроєктом передбачено можливість у разі пропуску в період введення воєнного стану строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю продовження виплати пенсії по інвалідності на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.

Також під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Також встановлюється, що призначення пенсій внутрішньо переміщеним особам, які не мають документів, та/або щодо яких відсутні відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності на період дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування, здійснюється на підставі відомостей наявних у відповідних електронних державних реєстрах.