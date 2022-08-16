Латвія продовжуватиме посвідки на проживання для росіян лише в окремих випадках

Правляча коаліція Латвії домовилася змінити принципи продовження громадянам Росії тимчасових посвідок на проживання надалі їх продовжуватимуть в окремих випадках.

Про це заявив латвійський прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Каріньша, постійні посвідки на проживання, які, наприклад, належать подружжю, надалі вирішено видавати лише після успішного складання іспиту з державної мови.

Каріньш підкреслив, що найближчими тижнями в уряді будуть ухвалені відповідні рішення.

Прем'єр зазначив, що громадянам Росії вже не видаються візи, крім виняткових випадків, а також практично не видаються посвідки на проживання.

Раніше міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс запропонував проводити перевірку на знання держмови для одержувачів постійних видів на проживання.

Раніше повідомлялося, що посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії, з єдиним винятком для участі в похороні близького родича.