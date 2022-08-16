Велика Британія скорочує витрати на зовнішню пітримку через допомогу Україні

Уряд Великої Британії скоротив витрати на іноземну допомогу в деяких сферах через вартість допомоги Україні та переселення біженців з Афганістану.

Про це повідомляє Sky News, передає Європейська правда.

Було оголошено, що несуттєві витрати будуть тимчасово припинені, оскільки уряд намагається надати пріоритет "необхідній закордонній допомозі".

"Уряд наразі надає пріоритет фінансуванню необхідної закордонної допомоги, наприклад, гуманітарній підтримці народу України", – сказав речник уряду.

"Сполучене Королівство має довгу історію допомоги іншим у скрутну годину, і ми є одним із найбільших донорів допомоги у світі, що перевищує середній показник по ОЕСР. Ми як і раніше прагнемо витрачати 0,5% нашого валового національного доходу на допомогу за кордоном і повернемося до 0,7%, коли дозволить фінансова ситуація", – додав він.

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів Великої Британії Надхім Захаві підтримав виділення Україні кредиту в розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів через державне агентство UK Export Finance (UKEF).