Ще чотири судна з українським продовольством вийшли із портів Одещини

Вранці 17 серпня із портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли ще чотири судна з українським продовольством.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини у Twitter.

"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі. Станом на ранок з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вирушили ще 4 судна з соняшниковим шротом, соняшниковою олією та кукурудзою", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, днем раніше із порту "Південний" вийшло перше судно із зерном для Африки. Балкер Brave Commander вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії. Судно зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".