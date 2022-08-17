Окупанти відтермінували відновлення роботи порту в Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники тепер заявляють про відновлення повноцінної роботи порту до 1 січня.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Ватажок Пушилін (ватажок "ДНР", – ред.) черговий раз заявив про відновлення повноцінної роботи Маріупольського порту. Правда, цього разу вже до Нового року. Минулого разу в травні він впевнено казав про вихід на повне завантаження вже в середині липня. Станом на зараз порт де-факто не працює. Зупинено навіть мародерство металопрокату", – зазначив він.
Також Андрющенко додав, що в порту недостатньо потужності електроенергії. Крім того, зафіксована відсутність спеціалістів для ремонту кранів.
"І це – гарна новина. Тому що відновлення роботи порту одразу спростить військову логістику окупантів", – підкреслив радник мера.
Як повідомлялося, Росія розмінує акваторії портів "Бердянськ" та "Маріуполь" з метою поновлення їхнього повноцінного функціонування.
