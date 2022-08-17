БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 166 33

Коломойський через суд забрав у державного "Приватбанку" столичний готель "Мир"

мир

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 16 серпня позбавив державний "Приватбанк" права власності на київський готель "Мир".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Під час війни Верховний Суд дозволив відібрати майно державного "Приватбанку" на користь колишніх власників. Вчора, 16 серпня, відбулось засідання у справі щодо спроб колишніх власників відібрати у "Приватбанку" готель "Мир" в м. Києві. Попри кричущі порушення закону судами нижчих інстанцій Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду завершив рейдерську схему колишніх власників з позбавлення державного "Приватбанку" права власності на багатомільйонний об'єкт нерухомості в м. Києві", – йдеться у повідомленні.

"Дуже прикро, що навіть під час війни зараз в країні приймаються такі рішення і майно виводиться з власності державних компаній. Але це тільки додає люті. Ми будемо продовжувати боротись з колишніми власниками, ми їх дотиснемо – якщо не в Україні, то в Америці й Англії. Так що перемога буде за нами", – заявив член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик.

Читайте також: Структури Коломойського відсудили у "Приватбанку" столичний готель "Мир" (оновлено)

Як повідомлялося, до націоналізації "Приватбанку" в серпні 2016 року банк погасив частину кредиту ТОВ "АЕФ" за валютним кредитним договором від 2013 року на суму близько $18 млн за рахунок переходу права власності на готель "Мир", що є заставним майном "Приватбанку", згідно з договором іпотеки, укладеному з ТОВ "Арден".

У 2019 році ТОВ "АЕФ" ініціювало судовий позов з метою позбавлення "Приватбанку" готелю "Мир". Після того, як рішення нижчих інстанцій на користь позивачів було скасовано Верховним судом, у 2021 році аналогічний позов до "Приватбанку" ініціювало ТОВ "Артіс".

Верховний суд у січні 2021 року скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності банку на київський готель "Мир" та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

За даними держреєстру, директором і власником ТОВ "Ардена" вказано громадянина Молдови Яна Лешану, проте до 2017 року ним був Євген Ангелов, який і досі керує кількома компаніями Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та партнерів. До липня 2020 року компанією керувала Ірина Пушкар – ще одна менеджерка з орбіти Коломойського.

Власником і директором ТОВ "Артіс" вказано ще одного громадянина Молдови Іліє Леунтяну. До липня 2020 року ним керувала же одна багаторічна менеджерка Коломойського Ганна Жигай.

Нагадаємо "Приватбанк" було націоналізовано в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Розслідування агентства Kroll показало, що "Приватбанк" був "об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій протягом щонайменше десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків мінімум на $5,5 млрд".

Автор: 

Боголюбов Геннадій (209) Коломойський Ігор (1780) суд (3377) Приватбанк (1808)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Сподіваюсь, юристи "Привату" не здадуться і знайдуть можливість оскаржити це рішення, скажімо, у Високому суді Лондона.
Адже правосуддя, що може зашкодити Бені, в країні, якою керує Бенін буратино, просто неможливе.
показати весь коментар
17.08.2022 14:18 Відповісти
+7
Зеля просто піклується про свого "хресного папіка")
показати весь коментар
17.08.2022 15:11 Відповісти
+6
Февраль, зебобики коломойские, не за горами.
показати весь коментар
17.08.2022 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Февраль, зебобики коломойские, не за горами.
показати весь коментар
17.08.2022 13:51 Відповісти
"Ну при чем здесь 🤢🤡👿? Чтоб вы здохли , Гниды твари хитросделанные ⁉️ ****** , почему не выгнали не имеющего гражданства каламоя , как Корбана ,плюя в глаза EС и США ‼️
показати весь коментар
17.08.2022 20:37 Відповісти
Зебеня рулить , навіть під час війни - сумно і гидко 😕
показати весь коментар
17.08.2022 13:53 Відповісти
Сподіваюсь, юристи "Привату" не здадуться і знайдуть можливість оскаржити це рішення, скажімо, у Високому суді Лондона.
Адже правосуддя, що може зашкодити Бені, в країні, якою керує Бенін буратино, просто неможливе.
показати весь коментар
17.08.2022 14:18 Відповісти
а яким боком до судової системи України Високий суд Лондана?
показати весь коментар
17.08.2022 14:56 Відповісти
Уже все.. Зеленский расчитывается с патроном очередным выведенным из собственности государтва активом. А вечером запишет очерной видосик, где с телесуфлера прочтет литературный текс. А еще позже ему принесут выписку...
показати весь коментар
17.08.2022 16:37 Відповісти
Увы, весьма вероятно…
показати весь коментар
17.08.2022 19:51 Відповісти
Верховний суд України, «реформований» баригою, уже не вперше відзначається фантастичністю своїх рішень, поза законністю і здоровим глуздом. Без немаленького гешефту тут не обійшлося.
Можна було б притягнути цих суддів до кримінальної відповідальності за неправосудне рішення і переглянути справу за нововиявленими обставинами, але зелена рашистська шайка слуг путлєра і олігархату скасувала відповідну статтю ККУ про відповідальність за неправосудне рішення, закріпивши законодавчо суддівський «безпрєдєл» в Україні.
показати весь коментар
18.08.2022 08:58 Відповісти
Зеля позбавив Беню громадянства, а позбавити його майна в Україні він забув
показати весь коментар
17.08.2022 14:20 Відповісти
Зеля просто піклується про свого "хресного папіка")
показати весь коментар
17.08.2022 15:11 Відповісти
Беня створив це опудало для себе почитайте "Лже Нерон " Фейхтвангера написано 100 років тому но розповідае про Беню і Зелю
показати весь коментар
17.08.2022 18:50 Відповісти
Наоборот, лишив эту СУКУ гражданства, ЗЕ-Лох превратил украинского УГОЛОВНИКА БЕНЮ, в уважаемого иностранного ИНВЕСТОРА БЕНИАМИНА.
показати весь коментар
18.08.2022 01:26 Відповісти
Коли той жид вже подохне?
показати весь коментар
17.08.2022 14:32 Відповісти
все в твоїх руках
показати весь коментар
17.08.2022 14:58 Відповісти
Якщо у Бені справді забрали громадянство України, а у нього є кіпрський, то "картина маслом" склалася. ІнвестБеня з ЄС завдяки зеленському режиму сприяння іноземним інвесторам відстояв "законне право" на готель.
показати весь коментар
17.08.2022 15:09 Відповісти
ахахахахахахахахахаха ********)))))
показати весь коментар
17.08.2022 16:46 Відповісти
Это не КАЛ.омойский забрал, это буба криворожский у нас, народа Украины отнял и отдал Бене, своему хозяину.
показати весь коментар
17.08.2022 17:10 Відповісти
есть такая профессия Украину грабить.........
показати весь коментар
17.08.2022 17:31 Відповісти
Коломойского должны киллеры убить!
показати весь коментар
17.08.2022 17:48 Відповісти
зеленский - мародер в законе
показати весь коментар
17.08.2022 18:05 Відповісти
Кличко раздает землю, меняет назначение, эти мародёры меняют властника.
показати весь коментар
17.08.2022 20:13 Відповісти
атож! хіба щось в цьому дивне? кому війна - а кому мать родна!!! під прикриттям свого талановитого учня...
а бєня хоч 1 гривеньку пожертвував на ЗСУ?? може я просто не в курсі?
показати весь коментар
17.08.2022 20:23 Відповісти
ШО ОПЯТЬ СХОДКИ ДЕЛАТЬ ТАМ БУДУТ !?)
показати весь коментар
17.08.2022 20:57 Відповісти
Чому на період воєнного стану взагалі не накласти мораторій на розгляд питань із перегляду державної власності? Адже спритники просто розтягнуть державу, поки патріоти її захищають. Що вони побачать, коли повернуться з фронтів?
показати весь коментар
17.08.2022 21:23 Відповісти
то мо' приват і мені шось віддасть? або пробачить борг
показати весь коментар
17.08.2022 23:11 Відповісти
И собака знает, кто её кормит.
показати весь коментар
17.08.2022 23:43 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 00:12 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 00:15 Відповісти
Внучок ВОВОЧКА отрабатывает свои долги перед БОРОДАТОЙ БАБУШКОЙ БЕНЕЙ.
показати весь коментар
18.08.2022 01:20 Відповісти
Наш суд таки найгуманніший і найсправедливіший у світі! Вітаю ! ми топіру коломойщина. не плутайте з коломийщеною
показати весь коментар
18.08.2022 03:09 Відповісти
****** ЗЕЛЕНАЯ ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ - АСИНИЗАЦИЯ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КРАСЕ
показати весь коментар
18.08.2022 07:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 