"Газпром" умисно затягує повернення турбіни для "Північного потоку", – Siemens

"Газпром" продовжує "чіплятися" до документів та висувати безглузді вимоги для повернення відремонтованої у Канаді турбіни для газопроводу "Північний потік", затримку з поверненням якої російська компанія називає причиною обмеження постачання газу цим трубопроводом.

Про це заявив представник компанії-виробника турбіни Siemens Energy, повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, він спростував закиди Росії, що поверненню обладнання річковим транспортом заважає низький рівень води, оскільки турбіну планують доправити в РФ вантажівкою.

Представник Siemens додав, що турбіна для російського газопроводу "Північний потік" готова до використання та, як і раніше, знаходиться в опечатаному стані в німецькому місті Мюльгайм-на-Рурі. Однак жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей з Росією не видно, наголосив представник компанії.

Читайте також: "Газпром" спалює призначений для "Північного потоку" газ, – ЗМІ

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Раніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.