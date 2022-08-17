"Газпром" умисно затягує повернення турбіни для "Північного потоку", – Siemens
"Газпром" продовжує "чіплятися" до документів та висувати безглузді вимоги для повернення відремонтованої у Канаді турбіни для газопроводу "Північний потік", затримку з поверненням якої російська компанія називає причиною обмеження постачання газу цим трубопроводом.
Про це заявив представник компанії-виробника турбіни Siemens Energy, повідомляє Deutsche Welle.
Зокрема, він спростував закиди Росії, що поверненню обладнання річковим транспортом заважає низький рівень води, оскільки турбіну планують доправити в РФ вантажівкою.
Представник Siemens додав, що турбіна для російського газопроводу "Північний потік" готова до використання та, як і раніше, знаходиться в опечатаному стані в німецькому місті Мюльгайм-на-Рурі. Однак жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей з Росією не видно, наголосив представник компанії.
Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.
Раніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.
Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.
Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.
Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.
