За час війни АРМА передали активи вартістю $1,5 мільярда. ІНФОГРАФІКА

Із 24 лютого державне Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало за рішенням суду десятки різних компаній, які належать росіянам, урядовим структурам РФ та Білорусі або українським колаборантам. Загальна вартість таких активів становить $1,5 млрд.

Про це свідчать розрахунки Forbes.

Найдорожчими активами, які з початку війни перейши до АРМА стали 20 тис. залізничних вагонів від різних власників вартістю $300 млн; Миколаївський глиноземний завод ($210 млн); яхта ($200 млн), літак ($67 млн) і мережа АЗС Glusco ($80 млн) Віктора Медведчука.

Також АРМА передали частку у 26 облгазах ($200 млн), які належали компанії, повʼязаній з Дмитром Фірташем; російську частина корпоративних прав ТРЦ Ocean Plaza ($80 млн); актив "Росатому" "Енергомашспецсталь" ($80 млн); мережу АЗС Tatneft ($40 млн); майно екснардепа Дмитра Святаша ($15 млн); "Форвард Банк" російського бізнесмена Рустама Таріко ($11 млн).

Водночас зазначається, що оцінка у $1,5 млрд не включає дрібних активів, адже вони суттєво не змінюють загальну вартість.

У 2021 році АРМА змогло продати 15 арештованих активів. Серед них – транспортні засоби, сільськогосподарська продукція, посіви зернових, текстиль тощо. Найдорожчий актив – понад 3000 тонн соняшникової олії, продані за 93 млн грн.

Загальні надходження від продажу активів у 2021 році – 110 млн грн. Також минулоріч надходження від управління активами АРМА становили 42 млн грн, що майже втричі більше, ніж у 2020 році.

За весь час роботи АРМА перерахувало до бюджету близько 100 млн грн чистих надходжень, понад 300 млн грн з реалізованого на торгах арештованого майна та понад 130 млн грн – відсотків з арештованих коштів.