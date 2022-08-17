Державний трейдер під керівництвом колишнього менеджера Ахметова почав продавати електроенергію "Енергоатома"

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ), 100% акцій якого належать державі, здійснило перші поставки на внутрішній ринок та розпочинає експорт електроенергії провідним європейським трейдинговим компаніям.

Як повідомили в компанії, на внутрішньому ринку ЕКУ вже реалізувала перші постачання електроенергії за двосторонніми контрактами, передає Інтерфакс-Україна.

Щодо постачання електроенергії на зовнішній ринок, то АТ "ЕКУ" 17 серпня вперше придбало на щоденному аукціоні, що проводиться НЕК "Укренерго", право доступу 19 серпня до міждержавного перетину електромереж у напрямках Румунії та Словаччини рівним графіком загальною потужністю по 62 МВт.

Загалом в аукціоні взяли участь вісім компаній. Визначено шість переможців. На аукціон виставлялася загальна пропускна потужність за вказаними напрямками по 125 МВт. Весь обсяг електроенергії для здійснення постачання як на внутрішній ринок, так і на експорт АТ "ЕКУ" придбало у державного "Енергоатома".

Як зазначили у компанії, на базі АТ "ЕКУ" створюється трейдингова платформа, яка дозволить державі стати конкурентоспроможним гравцем на енергетичних ринках України, Європи, а надалі – на глобальних ринках енергоресурсів.

Читайте також: Державного експортера електроенергії очолив колишній топменеджер Ахметова

Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці червня передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міністерства енергетики.

22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, було призначено колишнього голову трейдингової компанії з групи ДТЕК Ріната Ахметова Віталія Бутенка, який також є власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року.

Раніше телеграм-канал Монополіст з посиланням на джерела у Міненергетики писав, що очолюване Германом Галущенком міністерство планує створити єдиного державного трейдера, який буде експортувати електроенергію в Європейський союз.