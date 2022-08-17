Ціни на нафту оновили мінімуми за останніх пів року

Ціни на нафту, що впали до мінімальних за півроку значень напередодні, під час торгів у середу знову знижуються.

Жовтневі ф'ючерси на еталонний сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures дешевшають на 0,41% – до $91,96 за барель.

Тим часом котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на 0,13% – до $86,42 за барель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Напередодні ф'ючерси на Brent впали в ціні на 2,9%, а контракти на WTI подешевшали на 3,2%, оновивши мінімум із середини лютого і кінця січня відповідно.

Читайте також: Видобуток нафти в Росії відновив падіння попри плани російського уряду, – ЗМІ

Негативним фактором для нафтового ринку став перегляд даних про динаміку ВВП єврозони у другому кварталі. Згідно з оновленими даними Євростату, економіка блоку у квітні-червні збільшилася на 0,6% порівняно з попереднім кварталом, тоді як раніше повідомлялося про зростання на 0,7%.

Ринок також продовжує стежити за переговорами щодо ядерної програми Ірану, у яких за останні дні було досягнуто певного прогресу.

При цьому експерти Goldman Sachs Group Inc. скептично оцінюють можливість відновлення ядерної угоди у короткостроковій перспективі. Вони вважають, що навіть у разі успіху переговорів Тегерана зі США та Євросоюзом іранська нафта повернеться на світовий ринок "у кращому разі на початку 2023 року".

Певну підтримку котируванням на початку торгів надали оприлюднені напередодні ввечері дані Американського інституту нафти (API), які вказали на зниження запасів нафти у США на 448 тис. барелів минулого тижня після підвищення на 2,56 млн барелів тижнем раніше.