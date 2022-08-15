Видобуток нафти в Росії відновив падіння попри плани російського уряду, – ЗМІ

Після кількох місяців відновлення видобуток нафти і конденсату в Росії за перші тижні серпня впав на 3% до 1,43 млн тонн на добу.

Видобуток падає навіть попри зобов’язання РФ збільшувати виробництво в рамках угоди ОПЕК+, пише російський "Коммерсант".

При цьому великі російські вертикально інтегровані нафтокомпанії (ВІНК) здебільшого зберігають рівень видобутку. Зокрема, "Роснєфть" (без урахування підконтрольної їй "Башнєфті") знизила видобуток лише на 0,5% – до 464 тис. тонн на добу.

Водночас "Газпром нафта" зменшила видобуток на 3% – приблизно до 108 тис. тонн на добу. Натомість видобуток у менших компаній падає набагато швидше – добовий видобуток інших надрокористувачів знизився на 15%, до 208 тис. тонн.

Видобуток нафти в Росії різко впав у квітні після введення санкцій. З того часу і до серпня він зростав, хоча й не досяг рівня до початку повномасштабного вторгнення в Україну (так, на початку серпня 2021 року середньодобовий видобуток становив 1,45 тис. тонн).

При цьому російський уряд розраховував, що Росія влітку збільшить видобуток нафти в рамках своєї квоти за угодою ОПЕК+, проте поки що цього не сталося.

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Як повідомлялося, країни ОПЕК+ 3 серпня погодили зростання видобутку на вересень на 100 тис. барелів на добу (б/д), у тому числі Росії та Саудівській Аравії дозволено збільшити виробництво нафти (без урахування газового конденсату) до 11,03 млн б/д кожної, поки що відставання РФ від квоти становить близько 1 млн б/д.