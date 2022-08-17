Суд арештував майно виробника напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю 350 мільйонів гривень (оновлено)
Суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн.
Як повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ), наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.
За даними слідства, підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, організувало схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
"Встановлено, що службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн", – зазначається у повідомленні.
У БЕБ не уточнюють назву підприємства, однак відомо, що в Україні одним з великих виробників напівфабрикатів є розташоване на Дніпропетровщині підприємство, яке випускає продукцію під торговою маркою "Продукти Єрмоліно", яка зареєстрована на російське ООО "Інвєст Альянс" місцевого бізнесмена Іллі Алєксандрова.
Згодом цю інформацію із посиланням на джерела в правоохоронних органах підтвердило агентство Інтерфакс-Україна.
За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь такі юридичні особи: ТОВ "Ромерм" (Чумаки Дніпропетровської області) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ "Київ-Торг" (Київ, 10 тис. грн) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро, 10 тис. грн).
Виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ "Єрмоліно" запущено у 2008 році на заводі у Дніпропетровській області, яким керує ТОВ "Ромерм". Підприємство виробляє широкий вибір заморожених напівфабрикатів – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети та ін.
За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромерм" належить Алєксандрову, а ще 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG.
ТОВ "Ромерм" у 2020 році отримало 35,1 млн грн чистого прибутку при 124,9 млн грн виручки, а в 2020 році - 31 млн грн чистого прибутку при 126,4 млн грн виручки. За дев'ять місяців 2021 року воно отримало 23 млн грн чистого прибутку за 100,5 млн грн виручки.
У свою чергу, "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Алєксандрову та займаються реалізацією вироблених на заводі у Чумаках напівфабрикатів.
Виручка "Київ-Торга" у 2020 році склала 724 млн грн при 24,7 млн грн чистих збитків, а за дев'ять місяців 2021 року – 871 млн грн при 33,5 млн грн чистих збитків. Виручка "Дпіпро-Вендора" у 2020 році – 775 млн грн при 0,3 млн грн чистого збитку, а за дев'ять місяців 2021 року – 1,12 млрд грн при 18 млн грн чистого прибутку.
У РФ "Єромоліно" також займається виробництвом м'ясних напівфабрикатів, а також кондитерських виробів, які реалізує через мережу із 2,5 тис. магазинів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо саме під таким соусом конфіскують житло у простих людей, які по ідіотизму своєму записали його на родичів що є громадянами рф.
Тому це якось дивно. Закон має бути рівним для всіх і всі підприємства та все майно рф повинно бути конфісковане давно.
І лише у випадку якщо власник майна не живе в рф (політичний біженець, чи інше), має вид на жительство в Україні та публічно заявив безліч раз що він призирає та осуджує рф, її владу та її армію що робить злочини. Лише в такому випадку він зберігає за собою всі права на майно як такий що теж є жертвою дій рф та інших зомбі громадян рф.
тепер мені самій доводиться ліпити і пєльмєні і вареники і смажити налисники... купа роботи. час відбирає.