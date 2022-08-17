Суд арештував майно виробника напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю 350 мільйонів гривень (оновлено)

Суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ), наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

За даними слідства, підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, організувало схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Встановлено, що службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн", – зазначається у повідомленні.

У БЕБ не уточнюють назву підприємства, однак відомо, що в Україні одним з великих виробників напівфабрикатів є розташоване на Дніпропетровщині підприємство, яке випускає продукцію під торговою маркою "Продукти Єрмоліно", яка зареєстрована на російське ООО "Інвєст Альянс" місцевого бізнесмена Іллі Алєксандрова.

Згодом цю інформацію із посиланням на джерела в правоохоронних органах підтвердило агентство Інтерфакс-Україна.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь такі юридичні особи: ТОВ "Ромерм" (Чумаки Дніпропетровської області) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ "Київ-Торг" (Київ, 10 тис. грн) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро, 10 тис. грн).

Виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ "Єрмоліно" запущено у 2008 році на заводі у Дніпропетровській області, яким керує ТОВ "Ромерм". Підприємство виробляє широкий вибір заморожених напівфабрикатів – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети та ін.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромерм" належить Алєксандрову, а ще 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG.

ТОВ "Ромерм" у 2020 році отримало 35,1 млн грн чистого прибутку при 124,9 млн грн виручки, а в 2020 році - 31 млн грн чистого прибутку при 126,4 млн грн виручки. За дев'ять місяців 2021 року воно отримало 23 млн грн чистого прибутку за 100,5 млн грн виручки.

У свою чергу, "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Алєксандрову та займаються реалізацією вироблених на заводі у Чумаках напівфабрикатів.

Виручка "Київ-Торга" у 2020 році склала 724 млн грн при 24,7 млн ​​грн чистих збитків, а за дев'ять місяців 2021 року – 871 млн грн при 33,5 млн грн чистих збитків. Виручка "Дпіпро-Вендора" у 2020 році – 775 млн грн при 0,3 млн грн чистого збитку, а за дев'ять місяців 2021 року – 1,12 млрд грн при 18 млн грн чистого прибутку.

У РФ "Єромоліно" також займається виробництвом м'ясних напівфабрикатів, а також кондитерських виробів, які реалізує через мережу із 2,5 тис. магазинів.