БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 819 8

Суд арештував майно виробника напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю 350 мільйонів гривень (оновлено)

ермолино

Суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ), наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

За даними слідства, підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, організувало схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Встановлено, що службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн", – зазначається у повідомленні.

У БЕБ не уточнюють назву підприємства, однак відомо, що в Україні одним з великих виробників напівфабрикатів є розташоване на Дніпропетровщині підприємство, яке випускає продукцію під торговою маркою "Продукти Єрмоліно", яка зареєстрована на російське ООО "Інвєст Альянс" місцевого бізнесмена Іллі Алєксандрова.

Згодом цю інформацію із посиланням на джерела в правоохоронних органах підтвердило агентство Інтерфакс-Україна.

Читайте також: Суд арештував корпоративні права "Карпатнафтохіму" на понад 2 мільярди

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь такі юридичні особи: ТОВ "Ромерм" (Чумаки Дніпропетровської області) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ "Київ-Торг" (Київ, 10 тис. грн) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро, 10 тис. грн).

Виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ "Єрмоліно" запущено у 2008 році на заводі у Дніпропетровській області, яким керує ТОВ "Ромерм". Підприємство виробляє широкий вибір заморожених напівфабрикатів – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети та ін.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромерм" належить Алєксандрову, а ще 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG.

ТОВ "Ромерм" у 2020 році отримало 35,1 млн грн чистого прибутку при 124,9 млн грн виручки, а в 2020 році - 31 млн грн чистого прибутку при 126,4 млн грн виручки. За дев'ять місяців 2021 року воно отримало 23 млн грн чистого прибутку за 100,5 млн грн виручки.

У свою чергу, "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Алєксандрову та займаються реалізацією вироблених на заводі у Чумаках напівфабрикатів.

Виручка "Київ-Торга" у 2020 році склала 724 млн грн при 24,7 млн ​​грн чистих збитків, а за дев'ять місяців 2021 року – 871 млн грн при 33,5 млн грн чистих збитків. Виручка "Дпіпро-Вендора" у 2020 році – 775 млн грн при 0,3 млн грн чистого збитку, а за дев'ять місяців 2021 року – 1,12 млрд грн при 18 млн грн чистого прибутку.

У РФ "Єромоліно" також займається виробництвом м'ясних напівфабрикатів, а також кондитерських виробів, які реалізує через мережу із 2,5 тис. магазинів.

Автор: 

арешт (863) росія (15157) суд (3377) Бюро економічної безпеки (497)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, організувало схему ухилення від сплати податків" - я перепрошую але навіть першої частини згідно законодавства достатньо для конфіскації майна.

Бо саме під таким соусом конфіскують житло у простих людей, які по ідіотизму своєму записали його на родичів що є громадянами рф.

Тому це якось дивно. Закон має бути рівним для всіх і всі підприємства та все майно рф повинно бути конфісковане давно.

І лише у випадку якщо власник майна не живе в рф (політичний біженець, чи інше), має вид на жительство в Україні та публічно заявив безліч раз що він призирає та осуджує рф, її владу та її армію що робить злочини. Лише в такому випадку він зберігає за собою всі права на майно як такий що теж є жертвою дій рф та інших зомбі громадян рф.
показати весь коментар
17.08.2022 20:17 Відповісти
в огороді бузина, а Києві дядько. Хто пише такий брєд
показати весь коментар
17.08.2022 21:34 Відповісти
місцеві, не хочу писати хто, бо забанять, але вони за таку пейсанину ще й грошей просять
показати весь коментар
17.08.2022 21:44 Відповісти
а взагалі, хтось купував продукти тм "дЄрьмоліно" від одної назви блюнути можна, хоча какая разніца і хоюцкощелепні мабуть жерли.
показати весь коментар
17.08.2022 21:45 Відповісти
ми купляли - непогана продукція, ціни приємні були. Наші роблять набагато дорожчі.
тепер мені самій доводиться ліпити і пєльмєні і вареники і смажити налисники... купа роботи. час відбирає.
показати весь коментар
18.08.2022 11:05 Відповісти
Якщо там швейцарський учасник то відсудять вєвропейських судах
показати весь коментар
17.08.2022 22:17 Відповісти
прцювало пыдприэмство в Україні на чких працювали українці там отримували зп та сплачували податки. А тепер - ні. Тобто аомія з економіки країйни отримує менше. Чи підприємство працює і все не так що я написав ?
показати весь коментар
18.08.2022 12:06 Відповісти
в начале войны их фирменные магазины закрылись и вроде на сайте писали, что начинают работать исключительно на заказы государственные.... фиг пойми карочи...
показати весь коментар
18.08.2022 12:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 