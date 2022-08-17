Гетманцев заперечив плани Офісу президента щодо друку грошей

В команді президента Володимира Зеленського немає планів щодо неконтрольованої емісії гривні в обсязі до 60 млрд грн на місяць.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу заспокоїти економістів, бізнес та партнерів, шокованих деякими необережними заявами. Ні, ніхто не має наміру неконтрольовано друкувати по 60 млрд грн на місяць. І так, відповідальні фахівці у команді розуміють негативний вплив емісії на інфляцію та курс, як і професійно володіють інструментами її стерилізації", – запевнив Гетманцев.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що емісія в обсязі від 30 до 60 млрд грн на місяць за певних умов не створюватиме проблем для економіки.

При цьому раніше міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що наразіУкраїна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Своєю чергою заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначав, що Нацбанк закладає на друге півріччя 2022 року емісію національної валюти в розмірі 180 млрд грн – по 30 млрд грн на місяць. Це той обсяг фінансування, який, на думку НБУ, контрольований і приведе до контрольованих наслідків, що їх регулятор враховує у своєму базовому сценарії, сказав Ніколайчук.