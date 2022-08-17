Естонія планує заборонити в’їзд для всіх росіян із шенгенськими візами

Естонія планує заборонити впускати в країну громадян РФ із візами, виданими не лише естонською владою, а й іншими країнами Європейського союзу.

Про це очільник МЗС країни Урмас Рейнсалу заявив у коментарі порталу ERR, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі в Естонії розробляється рішення, за допомогою якого можна було б заборонити в'їзд до Естонії з візами, виданими в третіх країнах Європейського союзу. МЗС і МВС наступного тижня підготують свої можливі пропозиції щодо того, як можна закрити кордон Естонії та тим громадянам РФ, які мають шенгенську візу, видану не Естонією", – сказав міністр.

Він додав, що рішення про заборону в'їзду до Естонії для росіян-власників шенгенських віз, виданих іншими державами, зараз оформляється і має бути підготовлене наступного тижня.

За словами Рейнсалу, воно не суперечить законам Євросоюзу. Він навів у якості прикладу пандемію коронавірусу, коли країни закрили внутрішні кордони для громадян інших держав ЄС та Шенгенської зони.

"Ця маса громадян Росії, 850 тис. осіб, яка в'їхала до Європейського союзу станом на кінець першого тижня серпня, на жаль, зростає, тому ми маємо бути готові зробити кроки", – сказав Рейнсалу.

Як повідомлялося, 18 серпня в Естонії набуде чинності рішення про заборону в’їзду на територію країни для громадян Росії із шенгенськими візами, виданими естонським урядом. При цьому візи залишаться чинними, але їх власники будуть перебувати під санкціями і їм не буде дозволено в'їзд до Естонії.

Водночас залишаться винятки для: