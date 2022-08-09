Голова уряду Естонії закликала припинити туризм з Росії до ЄС

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала припинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до Європейського Союзу.

Про це вона наголосила у Twitter.

"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини", – зазначила Каллас.

Вона додала, що авіасполучення з РФ нині закрите, а це означає, що поки країни Шенгенської угоди видають візи, тягар несуть сусіди Росії – Фінляндія, Естонія та Латвія.

"Пора припиняти туризм із Росії вже зараз", – підкреслила очільниця естонського уряду.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.