Країни Заходу мають заборонити в’їзд усім громадянам РФ, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю для The Washington Post. За його словами, це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

Глава держави наголосив, що "найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю". Росіяни повинні "жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію", зазначив президент.

Як пише видання, деякі критики стверджують, що заборона для всіх росіян несправедливо вплине на тих, хто залишив свою країну через те, що вони не погоджуються з урядом президента Владіміра Путіна та його рішенням напасти на Україну.



Водночас Зеленський сказав, що такі відмінності не мають значення.

"Хоч би які були росіяни... нехай їдуть в Росію. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця [війна] не має до нас стосунку. Все населення не може нести відповідальність, чи не так? Може. Населення вибрало цю владу, і вони з нею не борються, не сперечаються, не кричать", – сказав президент.

За його словами, заборона в’їзду для всіх росіян – "це єдиний спосіб вплинути на Путіна".

Як повідомлялося, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Раніше стало відомо, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.