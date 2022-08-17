Мінсоцполітики запустило систему обліку фінансової допомоги для переселенців

Міністерство соціальної політики разом з Міністерством цифрової трансформації запускають систему, що дозволить запобігти дублюванню прямої фінансової підтримки внутрішньо переміщеним особам, тим самим зберігаючи більше ресурсів для тих, хто її потребує.

Система дозволить гуманітарним організаціям та державним установам перевіряти, чи потенційні отримувачі виплат грошової допомоги вже не отримують підтримку від інших організацій, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Система була розроблена за підтримки проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: Підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Проєкт підтримки Дія), що ПРООН в Україні упроваджує за фінансової підтримки Швеції.

Цифрове рішення створено на основі відкритого програмного забезпечення OpenG2P, що інтегрована до інфраструктури "Дії".

"Перед тим, як обробити особисті дані, система запускає для них процедуру токенізації, тобто вона порівнюватиме не самі дані, а їхні хеш-коди і таким чином перевірятиме наявність дублікатів. Система не зберігає персональні дані", – зазначається у повідомленні.

У Мінсоцполітики запевнили, що платформою зможуть користуватися лише авторизовані користувачі – міжнародні організації, доступ яким наданий за погодженням з українським урядом та із якими укладено відповідний Меморандум.

Користувачі зможуть завантажувати дані про одержувачів багатоцільової грошової допомоги (без збереження персональних даних), щоб наступні перевірки дедуплікації включали всіх одержувачів. Наступним етапом планується впровадження автоматичного обміну інформацією з іншими системами.