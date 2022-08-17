Новий пункт пропуску на кордоні з Польщею запрацює наступного року

Новий контрольно-пропускний пункт "Нижанковичі-Мальховичі" на кордоні України з Польщею має запрацювати вже у 2023 році.

Про це повідомив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Бучко.

"До цього КПП веде дорога Нижанковичі – Самбір – Дрогобич-Стрий. ЇЇ розпочали ремонтувати минулого року. Нове асфальтне покриття підрядники простелили від кордону до Добромиля. Роботи активно тривають, зокрема і ремонт мостів", – написав Бучко.

Він додав, що в планах також – відновити залізничне сполучення з Хирова до Перемишля через Нижанковичі.

"З української сторони ремонтуємо залізницю від Нижанкович до Нового міста. Польська сторона на ремонт своєї ділянки протяжністю 7 кілометрів виділила 40 млн злотих. Тривають роботи з Перемишля до кордону у Мальховичах", – зазначив він.

Як повідомлялося, 16 серпня було запущено повноцінну роботу оновленого пункту пропуску "Краківець Корчова" на кордоні України та Польщі.