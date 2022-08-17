"Укрсиббанк" направить 1,45 мільярда прибутку за минулий рік у резерви

"Укрсиббанк" планує направити 95% чистого прибутку за 2021 рік, або 1,38 млрд грн до загальних резервів банку, а 5%, або 72,72 млн грн, до його резервного фонду.

Відповідне питання винесено на дистанційні збори акціонерів фінустанови, які намічені на 6 вересня, повідомляється в інформації банку, передає Інтерфакс-Україна.

Крім стандартних питань про затвердження фінзвітності та звітів керівництва пропонується також затвердити в новій редакції Принципи корпоративного управління банку, а також Положення про винагороду членів наглядової ради.

Банк нагадує, що минулого року йому вдалося збільшити чистий прибуток на 10,8% – до 1,45 млрд грн, внаслідок чого нерозподілений прибуток досяг 3,66 млрд грн, а власний капітал – 9,55 млрд грн.

За січень-липень 2022 року "Укрсиббанк" задекларував прибуток 1,07 млрд грн (за цей самий період минулого року 674,8 млн грн).

Акціонерами "Укрсиббанку" є французький BNP Paribas – 60% та Європейський банк реконструкції та розвитку.

За даними Національного банку України, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів "Укрсиббанк" посідав 8 місце (91,48 млрд грн) серед 68 банків, що діяли в Україні, а його чистий прибуток за перше півріччя склав 724,1 млн грн.