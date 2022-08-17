"Нафтогаз" змінив керівництво мережі АЗС Glusco, що належала другу Медведчука

Новими керівниками двох компаній, які входять до групи Glusco, стали представники НАК "Нафтогаз Україна".

Про це свідчать дані системи "Опендатабот", звертає увагу галузеве видання EnKorr.

Зокрема, директором компанії "Глуско Рітейл", яка управляє однойменною мережею АЗС, став Юрій Приставський. У 2010-2019 роках він працював заступником директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", потім перейшов на робоут у "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Водночас його колега Марина Мірошниченко стала директором компанії "Глуско Україна", яка керувала оптовою торгівлею нафтопродуктами. До цього вона була заступницею директора "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимира Бичкова.

За даними джерела видання у самій Glusco, нові призначення стали можливими через рішення (уточнення) суду, адже попередніми його рішеннями було накладено арешт на корпоративні права компаній, тобто були заборонені зміни стосовно корпоративних прав, зокрема й зміни керівників у реєстрах.

Водночас інше джерело розповіло про покращення справ і прогнозує відкриття частини мережі АЗС найближчим часом.

"От-от частину заправок, які не в оренді, а залишилися під контролем Glusco, запустять. Принаймні персонал на АЗК обдзвонюють і говорять про "готовність номер один", – розповів співрозмовник видання.

Читайте також: Суд арештував корпоративні права і рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака

Як повідомлялося, 13 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України". Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що йдеться про 172 заправки компанії Glusco.

За тиждень після цього пресслужба Glusco оголосила, що власником кіпрської компанії Snel Energy LTD (формальний власник мережі АЗС Glusco) з 29 березня став громадянин Кіпру Александрос Александр, хоча лише у грудні минулого року її офіційним власником називали пов’язаного з РФ грецького бізнесмена Димитріоса Аніфантакіса.

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснефти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Мойсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.

Нагадаємо, зареєстрований у Швейцарії трейдер Proton Energy S.A. припинив постачання нафтопродуктів до України з 1 квітня 2021 року. Це сталося після обшуків у мережі автозаправних станцій Glusco, які провели представники Служби безпеки та Нацполіції у справі щодо ухилення податків на суму близько 240 млн грн.