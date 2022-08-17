Данія збирається обмежити в’їзд російських туристів

Глава МЗС Данії Єппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Про це він сказав агентству Ritzau, передає Європейська правда з посиланням на TV2.

За словамми Кофода, якщо не буде успіху у запровадженні спільних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії.

"Якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, з данської сторони ми розглянемо можливість введення обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", – сказав Кофод.

"Я вважаю дуже ганебним те, що російські туристи можуть засмагати й жити розкішним життям на півдні Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнання", – наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, що Естонія планує заборонити впускати в країну громадян РФ із візами, виданими не лише естонською владою, а й іншими країнами Європейського Союзу.

Як повідомлялося, 18 серпня в Естонії набуде чинності рішення про заборону в’їзду на територію країни для громадян Росії із шенгенськими візами, виданими естонським урядом. При цьому візи залишаться чинними, але їх власники будуть перебувати під санкціями і їм не буде дозволено в'їзд до Естонії.