Британія почала імпортувати скраплений газ із Австралії, – Bloomberg

Велика Британія почала імпортувати скраплений природний газ (СПГ) із Австралії на тлі енергетичної кризи в Європі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані енергетичної аналітичної компанії Kpler, передає enkorr.

Як зазначає агентство, Австралія не постачала СПГ в Європу з 2016 року.

За даними компанії, танкер Attalos із СПГ прямує до Великобританії з Австралії. Cудно прибуде до Британії 22 серпня.

Зазначається, що Великобританія і Європа зазвичай імпортують СПГ із Катару, США й Перу. Постачання з Азіатсько-Тихоокеанського регіону є рідкістю через "економічну недоцільність тривалої подорожі і зазвичай високого попиту з боку азійських покупців".

Раніше Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) заявила, що країна зіткнеться з економічно небезпечним дефіцитом природного газу в 2023 році, і уряд повинен працювати з виробниками, щоб ті негайно почали перенаправляти призначений для експорту СПГ на внутрішній ринок.