БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
248 0

Британія почала імпортувати скраплений газ із Австралії, – Bloomberg

терминал,танкер,спг

Велика Британія почала імпортувати скраплений природний газ (СПГ) із Австралії на тлі енергетичної кризи в Європі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані енергетичної аналітичної компанії Kpler, передає enkorr.

Як зазначає агентство, Австралія не постачала СПГ в Європу з 2016 року.

За даними компанії, танкер Attalos із СПГ прямує до Великобританії з Австралії. Cудно прибуде до Британії 22 серпня.

Зазначається, що Великобританія і Європа зазвичай імпортують СПГ із Катару, США й Перу. Постачання з Азіатсько-Тихоокеанського регіону є рідкістю через "економічну недоцільність тривалої подорожі і зазвичай високого попиту з боку азійських покупців".

Раніше Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) заявила, що країна зіткнеться з економічно небезпечним дефіцитом природного газу в 2023 році, і уряд повинен працювати з виробниками, щоб ті негайно почали перенаправляти призначений для експорту СПГ на внутрішній ринок.

Автор: 

Австралія (125) Велика Британія (1231) імпорт (2439) скраплений газ (1164)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 