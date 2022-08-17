На базі "Енергоатому" створили кризовий штаб стосовно Запорізької АЕС

На базі ДП "НАЕК "Енергоатом" створено великий кризовий штаб, що має бути максимально ефективним у разі виникнення на Запорізькій АЕС будь-якої надзвичайної ситуації.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко за результатами інспекції роботи всіх служб, сил і засобів, які відповідають за радіохімічний, біологічний і ядерний контроль, у Запоріжжі.

"Є відповідні процедури, як функціонує цей штаб. До нього залучено широке коло міністерств, відомств, установ, там відбувається повна координація. Він працює 24/7, і в режимі онлайн ми моніторимо ситуацію навколо ЗАЕС", – сказав Галущенко.

Своєю чергою президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін констатував, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається небезпечною і продовжує погіршуватися.

"Протягом останніх трьох тижнів дедалі більшими стали намагання російських загарбників пошкодити обладнання станції. Для цього вони обстрілюють і саму ЗАЕС, і лінії, якими вона з’єднується з об'єднаною енергосистемою України", – зазначив він.

Як повідомлялося, минулого тижня російські війська декілька разів обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.