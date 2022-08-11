Російські війська продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС, – "Енергоатом" (оновлено)

Російські війська у четвер, 11 серпня, декілька разів обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

За даними "Енергоатома", згодом ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС.

"Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни", – зазначається у повідомленні.

Водночас в "Енергоатомі" запевняють, що ситуація на станції наразі є контрольованою.

Згодом у "Енергоатомі" повідомили, що обстріли Запорізької АЕС тривають.

"Російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької атомної електростанції. Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС", – зазначається у повідомленні.

Пізніше російські війська обстріляли саму територію атомної електростанції, влучивши неподалік від першого енергоблока.

"Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення. Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків", – додали в "Енергоатомі".

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Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Внаслідок обстрілів було пошкоджено високовольтну лінію, через що на одному з енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист, його було відключено від енергомережі.

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими. Він також вирішив перервати відпустку для участі в ініційованому Росією засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

При цьому в МАГАТЕ визнають, що обстріл майданчика ЗАЕС 5-6 серпня порушив практично всі сім незамінних компонентів ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі стосовно фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, забезпечення роботи персоналу та зовнішніх джерел живлення.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.