"Укрпошта" випустить нову марку до Дня Незалежності

"Укрпошта" 24 серпня запустить в обіг поштовий блок "Вільні. Незламні. Непереможні".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що блок складається з марки з українським воїном та 6 ілюстрацій, які відображають реалії війни.

Тираж поштового блоку складе 1 млн примірників. Його номінальна вартість – 60 грн.

До блоку також випущено конверти "Перший день" і немарковані художні конверти.

Придбати поштовий блок можна буде у міських відділеннях поштового зв’язку, в онлайн-магазині "Укрпошти", а також на українських та міжнародних маркетплейсах.

Погашення штемпелем "Перший день" відбудеться 24 серпня в Києві та вусіх філіях "Укрпошти".

Як повідомлялося, "Укрпошта" планує випустити першу українську NFT-марку, гроші від якої будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.