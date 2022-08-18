БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
70% росіян нарікають на фінансові труднощі на тлі падіння доходів, – опитування

россия,рф,росія

Майже 70% росіян визнають, що зазнають фінансових труднощів.

Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на дані опитувань Центру досліджень громадянського суспільства ВШЕ.

Зокрема, у червні 2022 року 69% респондентів сказали, що не впевнені у своєму матеріальному становищі. У ході дослідження було опитано 2003 особи.

У 2020 році, за даними того ж опитування, про фінансові складнощі заявили 66% респондентів, 2021 році – також 69%.

Усі три роки виміри проходили під час пандемії, "коли у багатьох виникало відчуття, що обставини сильніші за них", зазначає директор Центру досліджень громадянського суспільства ВШЕ Ірина Мерсіянова.

За її словами, до пандемії 49% опитаних говорили, що покращення матеріального становища залежить від них самих, 2022 року ця частка знизилася до 46%. При цьому частка росіян, які вважали, що поліпшення їхнього матеріального становища залежить лише від зовнішніх обставин, з 2019 року не змінилася і становить 20%.

Майже половина російських авіадиспетчерів перебувають у частковому простої

За даними Росстату, у першому кварталі реальні грошові доходи росіян (доходи за вирахуванням обов'язкових платежів, скориговані на індекс споживчих цін) знизилися на 1,2% у річному вираженні, у другому — на 0,8%.

У травні Мінекономрозвитку РФ прогнозувало, що реальні доходи населення впадуть на 6,8%.

Автор: 

опитування (349) росія (15160)
Топ коментарі
+8
Да хз. Нахера аленям деньги?))
18.08.2022 16:07 Відповісти
18.08.2022 16:07 Відповісти
+5
дивно..у нас не нарікають 73% і ще Зеленський з Арестовичем у нас "лідери думок"
18.08.2022 17:09 Відповісти
18.08.2022 17:09 Відповісти
+4
...проблемы индейцев шерифа ипсти не должны...
18.08.2022 16:20 Відповісти
18.08.2022 16:20 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
А шо такоє?...
18.08.2022 15:51 Відповісти
18.08.2022 15:51 Відповісти
Да хз. Нахера аленям деньги?))
18.08.2022 16:07 Відповісти
18.08.2022 16:07 Відповісти
...проблемы индейцев шерифа ипсти не должны...
18.08.2022 16:20 Відповісти
18.08.2022 16:20 Відповісти
А хто в цьому випадку індіїць, а хто шериф?
19.08.2022 10:38 Відповісти
19.08.2022 10:38 Відповісти
дивно..у нас не нарікають 73% і ще Зеленський з Арестовичем у нас "лідери думок"
18.08.2022 17:09 Відповісти
18.08.2022 17:09 Відповісти
18.08.2022 18:25 Відповісти
18.08.2022 18:25 Відповісти
Навіщо мені знати що там на московії? До того ж, вибачте, падіння доходів на 6 відсотків, це капля в морі.
18.08.2022 18:11 Відповісти
18.08.2022 18:11 Відповісти
+100000%

6% в порівнянні з нашими 40-50% - це взагалі нічого.
18.08.2022 22:56 Відповісти
18.08.2022 22:56 Відповісти
ого....
18.08.2022 19:24 Відповісти
18.08.2022 19:24 Відповісти
за вялічіє вони готові кізяки їсти..
18.08.2022 19:47 Відповісти
18.08.2022 19:47 Відповісти
если этих 70% кацапов спросить кто виновен в их нищете то все скажут что 1. Байден, 2 .Зеленский 3.Порошенко))
18.08.2022 19:49 Відповісти
18.08.2022 19:49 Відповісти
4. Нужно ещё потерпеть.
5.Америка вообще там загнивает.
5.Главное войны нет....
18.08.2022 22:57 Відповісти
18.08.2022 22:57 Відповісти
Парашенка можна було і не згадувати. Але ж парашеботам треба свої п'ять парпшекопійок вставити. Інакше 15 гривень не заплатять.
19.08.2022 00:13 Відповісти
19.08.2022 00:13 Відповісти
мабуть виборец зечмонi
19.08.2022 10:50 Відповісти
19.08.2022 10:50 Відповісти
Хай би вони здохли...всі!
19.08.2022 10:04 Відповісти
19.08.2022 10:04 Відповісти

