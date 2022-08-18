70% росіян нарікають на фінансові труднощі на тлі падіння доходів, – опитування

Майже 70% росіян визнають, що зазнають фінансових труднощів.

Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на дані опитувань Центру досліджень громадянського суспільства ВШЕ.

Зокрема, у червні 2022 року 69% респондентів сказали, що не впевнені у своєму матеріальному становищі. У ході дослідження було опитано 2003 особи.

У 2020 році, за даними того ж опитування, про фінансові складнощі заявили 66% респондентів, 2021 році – також 69%.

Усі три роки виміри проходили під час пандемії, "коли у багатьох виникало відчуття, що обставини сильніші за них", зазначає директор Центру досліджень громадянського суспільства ВШЕ Ірина Мерсіянова.

За її словами, до пандемії 49% опитаних говорили, що покращення матеріального становища залежить від них самих, 2022 року ця частка знизилася до 46%. При цьому частка росіян, які вважали, що поліпшення їхнього матеріального становища залежить лише від зовнішніх обставин, з 2019 року не змінилася і становить 20%.

За даними Росстату, у першому кварталі реальні грошові доходи росіян (доходи за вирахуванням обов'язкових платежів, скориговані на індекс споживчих цін) знизилися на 1,2% у річному вираженні, у другому — на 0,8%.

У травні Мінекономрозвитку РФ прогнозувало, що реальні доходи населення впадуть на 6,8%.