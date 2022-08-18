Країни ЄС обговорять заборону видачі віз для росіян

Європейська комісія (ЄК) вже обговорює з державами-членами ЄС порушене низкою країн Євросоюзу питання про видачу туристичних віз для громадян РФ і розраховує на скоординований підхід у цьому питанні.

Про це на брифінгу заявила офіційний представник ЄК Аніта Хіппер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми намагаємося на рівні Європейського союзу дійти скоординованої реакції. Обговорення тривають на союзному рівні з державами-членами, щоб врахувати останній розвиток подій та забезпечити скоординований підхід", – сказала представниця Єврокомісії.

При цьому вона нагадала, що 30-31 серпня у Празі проходитиме неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ – Гімніх.

"В рамках дискусії порушать також питання про візи для мандрівників, які приїжджають до Європейського союзу", – додала Хіппер.

"За нашою останньою інформацією, яку ми отримуємо від держав-членів, видача ними віз не зупинена повністю. Зокрема, щодо гуманітарних питань, візи для цих випадків, як і раніше, видаються. Ми підтримуємо контакти з державами-членами, щоб зібрати максимум інформації", – наголосила представниця ЄК.

Вона також повідомила, що член ЄК із внутрішніх справ Ільва Йохансон відвідає у перший тиждень вересня Фінляндію та Латвію, щоб "обговорити з владою труднощі на місцях".

"Наше першочергове завдання полягає в тому, щоб домогтися, що всі заходи, що вживаються, будуть скоординованими заходами і будуть спрямовані на досягнення цілей Європейського союзу", – пояснила прессекретар.

Хіппер також зазначила, що ЄС вже призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Представник ЄК нагадала, що у травні було опубліковано відповідні рекомендації Єврокомісії.

Читайте також: Голова уряду Естонії закликала припинити туризм з Росії до ЄС

Як повідомлялося, 18 серпня Естонія заборонила в’їзд на територію країни для громадян Росії із шенгенськими візами, виданими естонським урядом (з рядом винятків). При цьому візи залишаться чинними, але їх власники будуть перебувати під санкціями і їм не буде дозволено в'їзд до Естонії.



Заборону на видачу туристичних шенгенських віз росіянам також підтримує Фінляндія, Чехія, Литва та Латвія.