Збитки газовим мережам внаслідок російського вторгнення оцінили у 5,6 мільярда

Завдані внаслідок російського воєнного вторгнення збитки Оператора ГТС та 19 операторів газорозподільчих мереж (ГРМ) станом на 30 червня оцінювалися у понад 5,6 млрд гривень.

Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду за результатами огляду 8,5 тисяч пошкоджених об’єктів газової інфраструктури.

Крім того, з кінця лютого і до кінця червня 2022 року зафіксовано пошкодження 657 об’єктів у сфері теплопостачання. Збитки, завдані 60 суб’єктам господарювання у сфері теплопостачання, становлять понад 100 млн грн, однак ці дані не остаточні, зауважують у Держенергонагляді.

Нагадаємо, за даними Кабміну, станом на 17 серпня без газопостачання внаслідок бойових дій в Україні залишаються близько 235,6 тисячі абонентів.