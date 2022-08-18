Влада Німеччини затягує пошук активів підсанкційних російських олігархів, – профспілка

Профспілка поліції Німеччини (GdP) розкритикував владу країни за те, що вона досі чітко не розподілила повноваження у процесі відстеження активів олігархів, що знаходяться під санкціями.

Про це голова профспілки Франк Буккенхофер заявив в інтерв'ю телерадіокомпанії Bayerischer Rundfunk, повідомляє Deutsche Welle.

"У Німеччині відсутнє відомство, яке б займалося пошуком майна, що знаходиться під санкціями, злочинними або підозрілими активами", – констатував голова профспілки.

Він зауважив, що у законі про реалізацію санкцій, ухваленому в травні, не прописано чітких повноважень у цьому питанні.

"Загалом і цілому сказано, що це справа федеральних земель, хоча санкції є інструментом зовнішньої політики і за своєю сутністю належать до компетенції федеральної влади", – пояснив очільник GdP.

При цьому, за словами Буккенхофера, земельній владі відомо, що восени має бути ухвалений другий закон про виконання санкцій, у якому планується знову доручити цю сферу федеральній владі.

"Тому можна уявити собі, наскільки активно у цьому випадку діють землі", – додав Буккенхофер.

Водночас він закликав владу ФРН заснувати фінансову поліцію на зразок італійської. Вона може бути створена в короткий термін із силових підрозділів митниці.

"Тоді можна було б отримати доступ до мандрівних мільярдів, які порушують порядок чесного ринку і які перебувають у розпорядженні людей, які їх отримали точно нелегально", – додав він.

Після значного розширення списку санкцій ЄС у відповідь на війну в Україні Німеччина прийняла закон про виконання санкцій, покликаний спростити співпрацю та обмін інформацією між різними відомствами, які стежать за дотриманням обмежувальних заходів. Він зобов'язує компанії та фізичні особи, які підпали під санкції, повідомляти про їхню власність німецькій владі. За порушення передбачено штраф або позбавлення волі на строк до одного року.

Закон також розширив повноваження низки відомств, наприклад Центрального відомства з розслідування фінансових транзакцій (Financial Intelligence Unit, FIU) та Німецького федерального банку (Бундесбанку). Їхні співробітники тепер можуть проводити обшуки у квартирах та приміщеннях фірм, допитувати свідків та запитувати у банків інформацію про власників рахунків та цінних паперів.

Однак станом на початок серпня жоден із громадян Росії, які потрапили під санкції Європейського Союзу, не виконав вимоги нового закону Німеччини й не задекларував свої активи.