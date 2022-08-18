Російські онлайн-кінотеатри залишились без серіалу "Друзі" та "Володаря кілець"

З бібліотек російських онлайн-кінотеатрів почали зникати старі фільми та серіали, хоча раніше сервіси заявляли, що санкції голлівудських студій торкнуться лише новинок.

Наприклад, серіал "Друзі", фільми "1+1", "Інтерстеллар", "Володар кілець" та "Маска" більше недоступні у найбільшому російському відеосервісі – "Кінопоіск" (контролюється "Яндексом"), пише "Коммерсант".

У сервісі пояснили, що договір із правовласником на певний термін підписується на кожен фільм або серіал у каталозі.

"У поточних умовах продовження договорів займає більше часу, наприклад проєкти таких студій, як Warner Bros. і Disney справді можуть бути поки недоступними", – визнав "Кінопоіск".

У сервісі уточнили, що це невелика частина всього каталогу, але це "популярні та улюблені користувачами тайтли", а переговори з партнерами щодо них продовжуються.

Водночас онлайн-кінотеатрі додали, що бібліотека розширюватиметься – так, 22 серпня за передплатою вийде "Дім Дракона", приквел серіалу "Гра престолів".

В іншому російському сервісі Wink запевнили, що з боку правовласників майже не було ініціатив щодо дострокового припинення дії контрактів із російськими відеосервісами.

"Водночас не можна виключати, що в деяких випадках, після закінчення термінів дії, контракти не будуть продовжуватися на нові терміни", – визнали у сервісі.

Співрозмовник видання на ринку вважає, що складнощі з продовженням контрактів можуть виникати, зокрема, через новий тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед правовласниками. Він набув чинності 27 травня та передбачає, що російські компанії мають розраховуватися з правовласниками з "недружніх" країн через спеціальний рахунок у рублях, відкритий платником в уповноваженому банку на ім'я правовласника.

Аналітики раніше називали скорочення кількості доступних фільмів та серіалів фактором, який спричинить спад на російському ринку онлайн-кінотеатрів. "ТМТ Консалтинг" очікує, що за підсумками 2022 року зростання ринку неоператорських сервісів може становити лише 12%, тоді як у 2021 році досягло 65%.

Як повідомлялося, у відповідь на розв’язану Росією війну проти України найбільші світові кінокомпанії – Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures та інші – офіційно припинили продаж ліцензій на новинки російським онлайн-кінотеатрам.