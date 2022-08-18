Путін поскаржився на вплив санкцій на російське суднобудування

Запроваджені проти Росії за воєнне вторгнення в Україну санкції спричиняють значні труднощі для російського суднобудування.

Про це російський президент Владімір Путін заявив в ході наради з питань розвитку суднобудівної промисловості, повідомляє пресслужба Кремля.

"Зазначу, що останнім часом у російських суднобудівних компаній виникли труднощі з постачанням іноземного обладнання та комплектуючих для цивільних суден", – визнав Путін.

Він додав, що брак імпортних комплектуючих призводить до затягування вже запущених проєктів у цій сфері.

"Заміщення іноземної техніки та комплектуючих у виробництві рибальських та інших цивільних суден може вплинути на параметри вже запущених проєктів. Це очевидно. Маю на увазі терміни та витрати на перепроєктування, що украй важливо для замовників суден, для бізнесу. Колеги з місць вже доповідають про перенесення заявлених строків будівництва суден та зміну низки інших показників", – зазначив Путін.

Як повідомлялося, раніше російські компанії "Норнікель" та "Росатом" відмовились від використання паливної системи на зрідженому природному газі (LNG) на своєму новому криголамі через санкції.

Крім того, через санкції російські власники швидкісних суден із імпортними силовими установками MAN та Volvo Penta можуть зіткнутися з дефіцитом запасних частин.