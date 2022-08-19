США готують новий пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, – Reuters
США готують додаткову військову допомогу Україні у розмірі $800 млн та можуть оголосити про план уже в п’ятницю.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.
За їх даними, президент США Джо Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють схвалювати передачу надлишкової зброї зі запасів США.
Водночас співрозмовники зазначили, що оголошення можуть зробити й наступного тижня. Також може змінитися вартість пакету.
У Білому домі від коментарів відмовилися.
Як повідомлялося, США нададуть додаткові $4,5 млрд уряду України, довівши його загальну бюджетну підтримку після лютневого вторгнення Росії до $8,5 млрд. Фінансування надходитиме траншами, починаючи з виплати $3 млрд у серпні
