США готують новий пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, – Reuters

США готують додаткову військову допомогу Україні у розмірі $800 млн та можуть оголосити про план уже в п’ятницю.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.



За їх даними, президент США Джо Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють схвалювати передачу надлишкової зброї зі запасів США.



Водночас співрозмовники зазначили, що оголошення можуть зробити й наступного тижня. Також може змінитися вартість пакету.

У Білому домі від коментарів відмовилися.

Як повідомлялося, США нададуть додаткові $4,5 млрд уряду України, довівши його загальну бюджетну підтримку після лютневого вторгнення Росії до $8,5 млрд. Фінансування надходитиме траншами, починаючи з виплати $3 млрд у серпні