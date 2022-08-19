Україна та Велика Британія спростили доступ на ринок публічних закупівель

Міністерка економіки Юлія Свириденко та Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписали друге доповнення до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між державами.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, документ затверджує спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель.

Зазначається, що угода оновлює порогові значення, а також змінює валюту, встановлену для їх обчислення з євро на спеціальні права запозичення (МВФ). Також будуть впорядковані положення щодо взаємного застосування державних закупівель в частині надання медичних послуг.

У міністерстві наголосили, що Україна та Велика Британія мають намір і далі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесом.

Попередні доповнення до Угоди співробітництва між Україною та Великою Британією були підписані 4 травня. Документ передбачає скасування всіх тарифів та квот у взаємній торгівлі.