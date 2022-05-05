Україна та Велика Британія підписали угоду про скасування мит

Україна та Велика Британія юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних квот в двосторонній торгівлі, підписавши відповідну угоду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що угода 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

"Завдяки скасуванню ввізних мит і тарифних квот в український бізнес в перспективі матиме змогу збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю. Йдеться, в першу чергу, про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великої Британії", – йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки додали, що це не лише сприятиме розвитку українського виробництва, але й збільшить надходження валютної виручкитазміцнить економіку України.

У 2021 році товарообіг між Україною та Великою Британією зріс майже на 57% і склав $2,2 млрд. Особливо активізувався експорт (+ 62%), який досяг обсягу в понад $1 млрд.

Як повідомлялося, що угода про вільну торгівлю між Україною і Великою Британією була укладена в жовтні 2020 року. Вона почала діяти з 2021 року, але частина тарифів, зокрема, на сільськогосподарську продукцію, мала бути скасована лише з 2023 року.

Нагадаємо, що Європейський Союз нещодавно також оголосив про намір скасувати стягнення усіх імпортних мит на українські товари.