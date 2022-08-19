Україна у липні імпортувала 760 тисяч тонн пального, – Мінекономіки

Україна у липні імпортувала 760 тис. тонн нафтопродуктів.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна імпортувала орієнтовно 760 тис. тонн бензину дизеля та автогазу. Це можна порівняти з імпортом довоєнного періоду", – сказав він.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідоммляла, що в березні Україна імпортувала 60 тис. тонн нафтопродуктів, у квітні – 191 тис. тонн, у травні – 380 тис. тонн.

За її словами, у червні планувалося збільшити імпорт нафтопродуктів у 1,6 раза порівняно із травнем – до 600 тис. тонн. Зокрема, 2/3 з них має становити дизпаливо, 1/3 – бензин та скраплений газ.