Окупанти найближчим часом збираються відключити ЗАЕС від енергосистеми України, – "Енергоатом"

Окупанти найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки Запорізької АЕС та відключити їх від ліній зв’язку видачі потужності в українську енергосистему.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Наразі військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники озвучили керівництву ЗАЕС вимогу про обмеження допуску персоналу на станцію 19 серпня. На майданчик пропускають лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків.

Крім того, ввечері 18 серпня до Енергодару прибула велика пропагандистська знімальна група.

"Її члени разом з представниками ФСБ РФ на території ГК "Аліса" провели спільну нараду. А вже о 00:15 19 серпня російські окупанти вели обстріл у напрямку навчально-тренувального центру (НТЦ) станції", – додали в "Енергоатомі".

Компанія закликає міжнародне співтовариство якомога швидше вжити всіх необхідних заходів для деокупації Запорізької АЕС.

Як повідомлялося, минулого тижня російські війська декілька разів обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.